Глендейл, США, , 09:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» переиграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

В составе победителей голы забили финский форвард Эрик Хаула (13-я минута) и Чарли Макэвой (34-я, в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Аризоны» стал Ник Шмальц (19-я).

Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 31 января сыграет на выезде с клубом «Даллас Старз», а «Аризона» днем ранее дома встретится с командой «Баффало Сэйбрз».