Москва, 29 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Российские легковые электромобили «Кама-1» могут появиться на рынке в 2024 или 2025 году, заявил генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин в интервью телеканалу RTVI.

Kamaz.ru Электромобиль «Кама-1»

Сергей Когогин стал одним из инвесторов компании «Кама», нацеленной на выпуск легковых электромобилей. Другим инвестором стал Рубен Варданян, также являющийся членом совета директоров «КамАЗа».

Генеральный директор «КамАЗа» рассказал, что рабочим названием первой модели электромобиля новой компании стало «Кама-1». Он объяснил, что первый электромобиль будет ориентирован на сферу такси и каршеринга.

Когогин добавил, что управляющий совет компании «Кама» пока не принял решение о месте производства электромобилей. Он отметил, что в России есть несколько заводов, которые могут быть выкуплены для налаживания производства электромобилей.

«Но просто сейчас это еще рано», — подчеркнул гендиректор «КамАЗа».

Он добавил, что запуску производства должно предшествовать создание инфраструктуры. Когогин заявил, что появление электромобиля «Кама-1» на рынке ожидается в 2024 или 2025 году.

Прототип электромобиля «Кама-1» был впервые представлен на выставке ВУЗПРОМЭКСПО в 2020 году. Он представляет собой трёхдверный хэтчбек А-класса, оснащённый электродвигателем мощностью 109 лошадиных сил.