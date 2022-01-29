Чита, , 09:42 — REGNUM На протяжении последних лет в Забайкалье сохраняется положительная тенденция в снижении подростковой преступности. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Подростковая агрессия Vseostresse.ru

С 2014 года доля преступлений, совершаемых подростками, в структуре преступности сократилась на 4,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкальского края отмечает снижение подростковый преступности в регионе. За 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 525 таких преступлений (за 11 месяцев 2020 года — 625, — 19,9%).

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