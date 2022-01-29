Москва, , 09:38 — REGNUM Постоянно проживающие в ЛНР и ДНР граждане РФ могут быть призваны на службу в армию России, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Виктор Водолацкий Duma.gov.ru

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«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — цитирует ТАСС парламентария.

Жители Донбасса по желанию могут служить в армии, проходить службу они будут на территории Российской Федерации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России завершился осенний призыв, в соответствии с указом президента России от 30 сентября 2021 г. № 556 за три месяца в солдатский строй поставили 127,5 тыс. новобранцев.

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