Чита, , 09:38 — REGNUM В Забайкалье по итогам работы в 2021 году сотрудниками подразделений экономической безопасности выявлено на 24,7% больше преступлений экономической направленности, чем годом ранее. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается также, что больше задокументировано противоправных посягательств, связанных с освоением бюджетных денежных средств, а также против государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало декабря 2021 года в Забайкалье было зарегистрировано более 170 коррупционных преступлений, почти 100 из которых связаны со взяточничеством. Установлено 100 коррупционеров, две трети из них должностные лица различного уровня.

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