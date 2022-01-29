Чита, , 09:33 — REGNUM В Забайкалье по итогам 2021 года отмечено снижение уровня криминальных проявлений. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, всего зарегистрировано 21 707 преступлений, что на 4,4% меньше чем в 2020 году. При этом по ДФО снижение составило 1,9%, а в целом по России возросло — на 0,9%. Отмечается снижение числа разбоев, грабежей, краж скота и транспортных средств, а также преступлений против личности. Принимаемые меры позволили на 5,8% сократить количество преступлений, совершённых в общественных местах.

Преступность

«В целом УМВД России по Забайкальскому краю, несмотря на имеющиеся трудности, по многим направлениям служебной деятельности по итогам прошедшего года занимает лидирующие позиции, как в Дальневосточном федеральном округе, так и среди всех субъектов России», — пояснили правоохранители.

В прошлом году забайкальские полицейские раскрыли 12 878 уголовно наказуемых деяний, из них 3103 — относящихся к категории тяжких и особо тяжких. В целом удельный вес оконченных преступлений достиг 60,7%, показатель раскрываемости тяжких преступлений составил 62,2%.

Возросла результативность раскрытия таких видов преступлений как — убийства, изнасилования, разбои, грабежи, незаконные рубки леса, а также преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по итогам 11 месяцев 2021 года число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (повторная преступность), возросло на 2,8% до 6873, что составляет и 67,9% от числа всех оконченных преступлений в регионе.

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