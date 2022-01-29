Атланта, США, , 09:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» уверенно обыграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась победой хозяев со счетом 108:92.

При этом самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 12 подборами.

В составе «Атланты» наиболее результативными оказались разыгрывающий Трей Янг и легкий форвард Джон Коллинс, оба немного не добравшие до дабл-дабла с 21 очком и девятью подборами каждый.

Отметим, в следующем матче «Атланта» 30 января примет у себя клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Бостон» в этот же день на выезде встретится с командой «Нью-Орлеан Пеликанс».