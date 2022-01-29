Берлин, 29 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Германия не сможет быстро найти замену энергоносителям из России, таким как нефть, газ и уголь, в случае если поставки из РФ будут прекращены. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на данные Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR).

Petra B. Fritz Германия

В BRG отметили, что доля энергоносителей в энергетическом балансе Германии слишком велика, и быстро найти ей замену задача практически невозможная.

Так, из России ввозят 34% нефти, потребляемой в Германии, более 50% газа, 45% каменного угля.

«Найти замену для энергетического сырья в таком объеме за короткий срок нельзя», — подчеркнул эксперт BGR Мартин Пайн. Это невыполнимая задача.

Возможности по замене газа другими источниками энергии на данном этапе ограничены. Найти альтернативу газу в промышленности и для отопления не представляется возможным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне провала российско-американских переговоров о стратегической стабильности в США не исключают перебои с поставками российских энергоносителей в страны Евросоюза. В частности, речь идёт о возможной полной остановке поставок газа по украинскому маршруту. США пытаются договориться со странами Северной Африки, Ближнего Востока и Азии, а также с рядом американских газодобытчиков о временном увеличении добычи газа для его поставок в страны Европы.