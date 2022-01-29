Москва, 29 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о некоторых законах, которые вступят в силу с февраля.

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В частности, согласно принятому закону, материнский (семейный) капитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4% и его размер на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей.

«Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми», — отмечает Володин в телеграм-канале.

Кроме того, с 1 февраля вступит в силу закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

Кроме того, с 1 февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную пенсию — она проиндексирована на 8,6%. Пенсии проиндексируют и тем, кто уже получил выплаты в декабре-январе.

Еще один закон защитит граждан при покупке квартиры. Реестр будет получать данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, данные будут направляться в ЕГРН.

Кроме того, вступит в силу закон о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов и убийц. Согласно закону, одобренному Совфедом и подписанном накануне президентом РФ Владимиром Путиным, пожизненный срок будет грозить, если насильственные действия в отношении детей в возрасте до 18 лет совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; совершены в отношении двух или более несовершеннолетних. Такое наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. Такое же наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Вводятся дополнительные штрафы за оборот немаркированного алкоголя и табака.

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