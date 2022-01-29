Нью-Йорк, США, 29 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Khl.ru Кирилл Капризов

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

У победителей забитыми голами отличились Кевин Фиала (33-я минута), Мэтс Цуккарелло (34-я, в большинстве) и Фредерик Годро (42-я).

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Барклай Гудроу (9-я) и Крис Крайдер (18-я).

Российский нападающий «Миннесоте» Кирилл Капризов отличился в матче одним голевым пасом. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог отразить 31 из 34 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский Артемий Панарин — не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота» 31 января сыграет на выезде с клубом «Нью-Йорк Айлендерс», а «Рейнджерс» днем ранее дома встретятся с командой «Сиэтл Кракен».