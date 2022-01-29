Москва, , 09:18 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением оценит целесообразность введения вторых ипотечных каникул.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий отдельно указал на то, что его инициатива касается только заемщиков при сроке ипотеки более десяти лет в случае возникновения трудных жизненных обстоятельств, сообщает RT.

В случае поддержки депутат готов разработать соответствующий законопроект и внести его в Госдуму.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас взявшие ипотечные кредиты имеют право один раз воспользоваться «каникулами» и приостановить или снизить размер платежа на срок до полугода.

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