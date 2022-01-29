Депутат Госдумы предложил вторые ипотечные каникулы
Москва, 29 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с предложением оценит целесообразность введения вторых ипотечных каникул.
Иван Шилов ИА REGNUM
Госдума
Парламентарий отдельно указал на то, что его инициатива касается только заемщиков при сроке ипотеки более десяти лет в случае возникновения трудных жизненных обстоятельств, сообщает RT.
В случае поддержки депутат готов разработать соответствующий законопроект и внести его в Госдуму.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас взявшие ипотечные кредиты имеют право один раз воспользоваться «каникулами» и приостановить или снизить размер платежа на срок до полугода.
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