Лесосибирск, Красноярский край, 29 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Лесосибирске Красноярского края организована проверка по факту гибели трёх человек при пожаре в частном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло в ночь на 29 января.

les_fendaillous Огонь

При тушении огня пожарные нашли обгоревшие тела 91-летней женщины и двоих мужчин 58 и 48 лет.

«Предположительно, причиной возгорания явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроотопительных приборов, либо их неисправность», — отметили в ведомстве.

Для установления причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.