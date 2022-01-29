Архангельск, , 09:13 — REGNUM Семья из 5-ти человек, погибших при пожаре в Архангельской области, умерла от отравления угарным газом. ГУ СК РФ по Архангельской области возбудило уголовное дело, сообщается 29 января на сайте ведомства.

В ночь на 29 января в квартире 2-этажного деревянного дома в пос. Плесецк произошел пожар, в доме нашли тела женщины и 4-х ее детей.

Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

Одна из версий пожара — неисправность электроплиты в квартире семьи.