Пекин, , 09:12 — REGNUM Немецкий журналист Клаус Люфен с телеканала ARD считает, что предстоящие XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине необходимо отложить на год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью после того, как попал на карантин в столице Китая из-за положительного теста на COVID-19.

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Люфен сообщает, что несмотря на все меры предосторожности, случаев заражения коронавирусом среди тех, кто прибыл на Олимпиаду довольно много.

«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, существует значительный пробел, который невозможно предотвратить. У меня такое ощущение, что каждый час в мой отель-изолятор приходят один или два новых человека», — рассказал Люфен.

Он считают складывающуюся ситуацию критической и отметил, что ему тревожно.

Также Люфен уверен, что Зимнюю Олимпиаду надо было отложить на год.

Напомним, что XXIV Зимние Олимпийские Игры должны стартовать в столице КНР 4 февраля.