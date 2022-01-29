Пекин, 29 января 2022, 09:12 — REGNUM Немецкий журналист Клаус Люфен с телеканала ARD считает, что предстоящие XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине необходимо отложить на год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью после того, как попал на карантин в столице Китая из-за положительного теста на COVID-19.
Люфен сообщает, что несмотря на все меры предосторожности, случаев заражения коронавирусом среди тех, кто прибыл на Олимпиаду довольно много.
Он считают складывающуюся ситуацию критической и отметил, что ему тревожно.
Также Люфен уверен, что Зимнюю Олимпиаду надо было отложить на год.
Напомним, что XXIV Зимние Олимпийские Игры должны стартовать в столице КНР 4 февраля.