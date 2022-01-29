Москва, 29 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме «Байконур» загрузили корабль «Прогресс МС-19» оборудованием и материалами для Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации по космической деятельности.

NASA Прогресс МС-17

Работы по подготовке грузового корабля к старту проводятся на техническом комплексе площадки № 254 космодрома. После завершения погрузочных работ корабль начали готовить к заправке топливом.

«Прогресс МС-19» доставит на орбитальную станцию 1500 кг материалов для обеспечения жизнедеятельности космической станции. В состав полезной нагрузки вошли бортовая аппаратура, кабельные укладки для нового российского модуля МКС «Наука» и другое оборудование.

Также корабль доставит на МКС целевые нагрузки для медицинских экспериментов «Пилот-Т», биоэкспериментов «Биодеградация» и «Асептик», укладки для эксперимента «Фотобиореактор» и «Биомаг-М». Ещё одним типом полезной нагрузки стали малые космические аппараты Юго-западного государственного университета, которые будут запущены с борта МКС.

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-19» будет осуществляться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1а». Старт запланирован на февраль 2022 года.