Стокгольм, 29 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Обучением ворон сбору мелкого мусора и окурков начала заниматься шведская компания Corvid Cleaning. Об этом 28 января сообщило информационное агентство TT.

Свалка ворона

Идея состоит в том, чтобы вороны собирали мелкий мусор и окурки в специальные ящики в обмен на угощение. Основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен пояснил, что ворон для этих целей выбрали из-за высокого у этих птиц интеллекта, в сравнении с другими пернатыми и хорошей обучаемости. Кроме того, по словам основателя компании, есть высокая вероятность того, что птицы станут перенимать друг у друга полученные навыки.

Первым городом, в котором будут задействованы крылатые уборщики мусора, станет Седертелье, который фактически является пригородом Стокгольма. По данным предварительного анализа, ожидается, что с помощью птиц местный муниципалитет сможет сократить расходы на уборку улиц от окурков и мелкого мусора на 75%. Если эксперимент окажется удачным, то данную практику распространят на все крупные города Швеции.

По данным некоммерческой организации Keep Sweden Tidy Foundation, каждый год на улицах Швеции жители страны оставляют более 1 млрд окурков. Это 62% от всей массы мелкого мусора. Поэтому помощь птиц в уборке может оказаться весьма актуальной.

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