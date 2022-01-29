Орландо, США, 29 января 2022, 09:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» уверенно обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип баскетбольного клуба «Орландо Мэджик»
Логотип баскетбольного клуба «Орландо Мэджик»
(сс) Jeff Kern

Игра проходила на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой хозяев со счетом 119:103.

Самым результативным игроком встреч стал немецкий легкий форвард «Орландо» Фирц Вагенер, который набрал во встрече 24 очка.

У «Детройта» наиболее результативным оказался легкий форвард Трей Лайлз, набравшие 18 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Орландо» 31 января примет у себя клуб «Даллас Маверикс», а «Детройт» днем позже также дома встретится с командой «Кливленд Кавальерс».