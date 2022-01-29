Орландо, США, , 09:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» уверенно обыграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип баскетбольного клуба «Орландо Мэджик» (сс) Jeff Kern

Игра проходила на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой хозяев со счетом 119:103.

Самым результативным игроком встреч стал немецкий легкий форвард «Орландо» Фирц Вагенер, который набрал во встрече 24 очка.

У «Детройта» наиболее результативным оказался легкий форвард Трей Лайлз, набравшие 18 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Орландо» 31 января примет у себя клуб «Даллас Маверикс», а «Детройт» днем позже также дома встретится с командой «Кливленд Кавальерс».