29 января 2022 | Время чтения 3 мин

Дмитрий Михайличенко, , 10:21 — REGNUM



Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавнее заявление главы Счетной палаты России Алексея Кудрина по поводу создания Поволжской агломерации с центром в Татарии серьезно напрягло руководство соседних регионов. На это есть основания.

1. Многие эксперты соединили это высказывание А. Кудрина с недавним высказыванием губернатора Ульяновской области Алексея Русских, который заговорил про объединение регионов. Однако, строго говоря, это не совсем связанные сюжеты. Присоединять административно к Татарстану никакие регионы в ближайшие годы не будут, а вот на расширение своего экономического влияния и распределение федеральных ресурсов Татарстан в ПФО действительно претендует.

Алексей Русских Официальный сайт губернатора и правительства Ульяновской области

2. Регионы хронически недофинансированы, и без федеральных денег на реализацию инфраструктурных проектов никакой повестки развития не будет. При этом деньги эти распределяют вице-премьеры (среди которых, как известно, и выходец из Татарстана Марат Хуснуллин). Татарстанское лобби в этом плане достаточно активно.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

3. При этом ни о какой симметрии в распределении ресурсов между регионами речи нет и не идет. Тут можно привести пример с арктическими регионами страны. На них выделяется много денег, но губернаторы только толкаются локтями и перетягивают «одеяло на себя», а реальная синергия очень ограничена.

4. Заявка Татарстана (которую фактически открыто лоббирует Кудрин) на суперагломерацию означает, что в Поволжье и Приволжье Татарстан претендует на статус главного распределителя ресурсов и все инфраструктурные проекты должны реализовываться с одобрения Татарстана и его лоббистов (например, того же Кудрина).

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

5. Как известно, в стране весьма специфическая рыночная экономика, главным рычагом которой является распределитель «государевой благодати» (то есть федеральных денег). Так вот Кудрин предлагает настроить этот распределитель в ПФО с акцентом на Татарстан, что явно пойдет в ущерб другим регионам.

6. Кудрин вообще претендует на резкое усиление Счетной палаты, из которой предлагает создать своеобразный, условно говоря, аудиторский спецназ. Согласно внесенному недавно в Госдуму законопроекту, эта организация наделяется функциями стратегического аудита и правом подвергнуть аудиту все государственные потоки. Вряд ли это будет удовлетворено: законопроект будет корректироваться, однако интенция и амбиции системного либерала налицо.

7. При этом список агломераций для развития, который огласил Кудрин, выглядит достаточно спорно. Так, например, Кудрин говорит о Томске как одном из центров агломерационного развития, при этом губернатор этого региона среди своих достижений называет «крупнейший сад жимолости в стране». Социально-экономические показатели Томской области и ее перспективы — не самые радужные.

Выводы: дискурс об агломерационном развитии и создании суперагломерации под руководством Татарстана — это не про административное объединение субъектов федерации, а про стягивание одеяла на себя. Поэтому большинство администраций регионов ПФО недовольны, отсюда и бурное обсуждение в масс-медиа и куча экспертов, оформленных татарстанскими СМИ за счет линейного сравнения показателей Татарстана с соседними регионами. Естественно, с целью подчеркнуть эффективность и перспективность «татарстанской модели».

Элиты Татарстана в последние годы активно создают вокруг себя образ привлекательного региона, однако вряд ли он будет экстраполирован на соседние регионы. Возможно, я ошибаюсь, но тогда, собственно, Мордовия при правящих там выходцах из Татарстана будет процветать. Но пока этого нет: за полтора года руководства регионом Артемом Здуновым и «татарстанской школой» в этом регионе очевидный дефицит достижений.

Артем Здунов Официальный портал правительства Республики Мордовия

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