Минск, 29 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. На территорию Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства переброшены российские ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь-С1»

Сообщается, что дивизион ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» из Восточного военного округа доставлен железнодорожным эшелоном на станцию разгрузки на территории Белоруссии.

В состав дивизиона входят 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

После разгрузки комплексов личный состав совершит марш-бросок в заданные районы, где будет оборудована позиция. Там дивизион заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабные российско-белорусские военные учения проводятся в два этапа. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будет осуществлена переброска сил и средств на территорию Белоруссии. Первый этап включает в себя организацию охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охраны воздушной госграницы, проверка систем ПВО.

Второй этап, который продлится с 10 по 20 февраля будет является собственно военными учениями «Союзная решимость — 2022». Войска России и Белоруссии отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.