Вашингтон, 29 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Санкции, планируемые США против РФ, затронут госбанки и операции с суверенным долгом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Издание отмечает, что список может измениться, т.к. санкции дорабатываются.

Газопровод «Северный поток — 2» не попадет под ограничения, также у Вашингтона нет планов отключения РФ от системы платежей SWIFT, пишет газета.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения РФ на Украину. Позже пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки отметила, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против РФ.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что призывы США к введению санкций против лидера РФ политически деструктивны, но не болезненны.