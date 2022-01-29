Вашингтон, 29 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Американский актёр Джейсон Момоа исполнит одну из ролей в новом фильме франшизы «Форсаж». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

Подробная информация о персонаже, которого сыграет Момоа, не раскрывается. Известность этому актёру принесли роли в фильмах «Конан-варар» и «Аквамен», а также в сериале «Игра престолов».

Продюсированием десятой части «Форсажа» занимаются исполнитель главной роли Вин Дизель и режиссёр Джастин Лин. Премьера «Форсажа 10» запланирована на май 2023 года.

Боевик «Форсаж» вышел в прокат в 2001 году. В дальнейшем проект разросся до самой прибыльной франшизы студии Universal. Общие кассовые сборы всех фильмов серии превышают $5,9 млрд.

Десятый и одиннадцатый фильм франшизы будут объединены сквозным сюжетом. Ранее Вин Дизель заявлял, что в фильме «Форсаж 11» история главного персонажа серии Доминика Торетто получит логическое завершение.