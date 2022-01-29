Питтсбург, США, 29 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уступил в серии послематчевых буллитов команде «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Малкин

Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. У «Ред Уингз» голами отличились Дживани Смит (19-я минута) и чешский нападающий Филип Задина (37-я, в большинстве) в составе «Питтсбурга» дубль оформил Джейк Гюнцель (26-я, в большинстве и 41-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету шведского форварда Лукаса Рэймонда.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отличился в матче одним голевым пасом. Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 2 февраля примет у себя клуб «Вашингтон Кэпиталз», а «Детройт» 30 января дома встретится с командой «Торонто Мэйпл Лифс».