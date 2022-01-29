Киев, , 08:41 — REGNUM В Киеве (Украина) у стен Верховной Рады прошел митинг с требованием к президенту страны Владимиру Зеленскому не допустить войны с Россией. Об этом 29 января пишет газета «Вести.ua».

Владимир Зеленский President.gov.ua

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На фоне риторики руководства страны о «возможной агрессии» России напуганные украинцы начали скупать продукты, а пожилые люди стали жаловаться на плохое самочувствие, отмечают организаторы акции.

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем это, господин президент?» — обратились митингующие к украинскому лидеру.

Киев и западные политики утверждают, что РФ сосредоточила войска на границе с Украиной. Вооруженные силы РФ, как подчеркивали в Кремле, перемещаются в пределах собственной территории, и это никого не должно волновать.

А заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, отмечали в МИД РФ.