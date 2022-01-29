Брюссель, , 08:39 — REGNUM Между странами НАТО существуют разногласия по поводу того, какую помощь необходимо оказывать Украине в настоящее время. Об этом 28 января заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что не пытается это скрыть. Вместе с тем генсек подчеркнул, что Киев является для НАТО «весьма ценным партнером».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации, намерена Россия напасть на Украину.

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