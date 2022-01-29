Брюссель, 29 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Между странами НАТО существуют разногласия по поводу того, какую помощь необходимо оказывать Украине в настоящее время. Об этом 28 января заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что не пытается это скрыть. Вместе с тем генсек подчеркнул, что Киев является для НАТО «весьма ценным партнером».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации, намерена Россия напасть на Украину.