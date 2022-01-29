Даллас, США, 29 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» разгромил с нулевым счетом команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Евгений Кузнецов

Игра состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 0:5.

В составе победителей голы забили Том Уилсон (2-я минута, в большинстве), Джон Карлсон (8-я, в большинстве), Тревор ван Римсдайк (14-я), Коннор Макмайкл (33-я) и шведский форвард Никлас Бэкстрём (37-я).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет в матче две голевые передачи, его одноклубник — российский защитник Дмитрий Орлов — отличился одним результативным пасом. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, а также российские нападающие «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 2 февраля поедет в гости к клубу «Питтсбург Пингвинз», а «Даллас» 31 января дома встретится с командой «Бостон Брюинз».