Москва, 29 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Первые симптомы коронавируса, вызванные штаммом «Омикрон», это заложенность носа (и обильный насморк), заявил Андрей Поздняков — врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Кроме того, пациенты жалуются на боль в горле, добавил он.

«Боль в горле считается обязательным симптомом, вообще маст-хэв, ее описывают около 80% пациентов», — рассказал он «Ленте.ру».

Ранее комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала боль в горле самым распространенным симптомом «Омикрона».