Киев, 29 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что если бы Российская Федерация действительно наступала на Украину, то подобный конфликт обернулся бы не «оккупацией, а освобождением» страны. Об этом Кива написал в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден в своем последнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы предупредил его, что российское вторжение на Украину неизбежно.

«Почему сразу нападут? — Освободят!» — так депутат Кива прокомментировал это сообщение CNN.

Он также отметил, что появление этой информации вызвало настоящую панику в руководстве Украины. Так, в Верховной раде начались разговоры о том, чтобы продлить каникулы депутатов до конца февраля.

«Депутаты от правящей партии «Слуги народа» жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывести семьи», — рассказал Кива.

Напомним, что разговоры о якобы готовящемся вторжении России на Украину продолжаются уже не первый месяц. При этом нет никаких реальных доказательств того, что такое вторжение действительно готовится.