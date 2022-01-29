Москва, , 08:23 — REGNUM Победу в главной номинации российской кинопремии «Золотой орёл» одержал фильм «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина. Церемония вручения премии прошла 28 января на киностудии «Мосфильм».

Премия «Золотой орёл» Kinoacademy.ru

На победу в главной номинации претендовали пять фильмов: «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Огонь» Алексея Нужного, «Уроки фарси» Вадима Перельмана и «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Историческая драма Локшина одержала победу в главной и пяти дополнительных номинациях: за лучшую работу оператора, художника-постановщика, художника по костюмам, лучший сценарий и лучший монтаж.

Лучшими сериалами 2021 года для телевидения и онлайн-платформ жюри премии признало «Седьмую симфонию» и «Вертинский» соответственно. Приз за лучшую режиссуру получил Глеб Панфилов за фильм «Иван Денисович».

Победу в номинации «Лучший актёр» одержал Филипп Янковский (за роль в фильме Панфилова). Лучшей актрисой признана Мария Аронова за работу в фильме «Пара из будущего».

Среди анимационных работ лучшей признан мультфильм «Конь Юлий и большие скачки». Победу в номинации «Лучшая короткометражка» одержал фильм «Друг», лучшим неигровым фильмом стал «Бондарчук. Battle».

Премия «Золотой орёл» учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Кинонаграда присуждается с 2002 года.

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