Москва, 29 января 2022, 08:23 — REGNUM Победу в главной номинации российской кинопремии «Золотой орёл» одержал фильм «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина. Церемония вручения премии прошла 28 января на киностудии «Мосфильм».

Премия «Золотой орёл»
Премия «Золотой орёл»
Kinoacademy.ru

На победу в главной номинации претендовали пять фильмов: «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Огонь» Алексея Нужного, «Уроки фарси» Вадима Перельмана и «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Историческая драма Локшина одержала победу в главной и пяти дополнительных номинациях: за лучшую работу оператора, художника-постановщика, художника по костюмам, лучший сценарий и лучший монтаж.

Лучшими сериалами 2021 года для телевидения и онлайн-платформ жюри премии признало «Седьмую симфонию» и «Вертинский» соответственно. Приз за лучшую режиссуру получил Глеб Панфилов за фильм «Иван Денисович».

Победу в номинации «Лучший актёр» одержал Филипп Янковский (за роль в фильме Панфилова). Лучшей актрисой признана Мария Аронова за работу в фильме «Пара из будущего».

Среди анимационных работ лучшей признан мультфильм «Конь Юлий и большие скачки». Победу в номинации «Лучшая короткометражка» одержал фильм «Друг», лучшим неигровым фильмом стал «Бондарчук. Battle».

Премия «Золотой орёл» учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Кинонаграда присуждается с 2002 года.

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