Анадырь, , 08:23 — REGNUM

Стая собак Пресс-служба администрации Оренбурга

Стая собак напала на подростка 2007 г.р. в пос. Угольные Копи на Чукотке. Об этом 29 января передает региональная прокуратура.

28 января в полицию из ГБУЗ «Чукотская окружная больница» поступило сообщение о том, что в приемное отделение обратилась девочка, на которую напала стая собак — во дворе жилого дома по ул. Первомайской.

У девочки — рана средней трети левой голени. После оказания медпомощи ей назначено амбулаторное лечение.

Прокуратура начала проверку. Ведомство намерено проверить реализацию контрольных функций со стороны регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.

22 января стало известно о гибели девочки в пос. Домна Читинского района Забайкальского края. На ребенка напала стая бродячих собак.