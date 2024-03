Лондон, 29 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Миниатюрная модель конюшни, расписанная известным британским уличным художником Бэнкси, была продана на аукционе за миллион фунтов стерлингов (около $1,34 млн или 106 миллионов рублей). Об этом 28 января сообщает издание The Sun.

QuentinUK Бэнкси. Покупай, пока падаешь

На торги модель конюшни с надписью «Всё или ничего» (Go big or go home) и именем художника выставили владельцы парка миниатюр «Модельная деревня Меривейла» из города Грейт-Ярмут.

Отмечается, что модель конюшни была тайно добавлена к имеющимся у хозяев парка моделям прошлым летом самим Бэнкси. Художник лично подтвердил через Instagram, что он автор серии миниатюр, появившихся в ряде курортных городов, а владельцы мини-конюшни решили её продать, опасаясь за сохранность арт-объекта.

По словам представителей аукционного дома Anderson & Garland, выставившего лот на продажу, интерес к миниатюре был огромный. После публикации истории модели в СМИ интерес к ней у коллекционеров вырос до невероятных размеров, участников торгов было очень много, поэтому итоговая цена тоже оказалась довольно высокой.

Миниатюрную конюшню приобрёл частный коллекционер из Великобритании, пожелавший остаться неизвестным. Владельцы парка миниатюр были в восторге, узнав конечную цену миниатюры. Они признались, что продажа работы Бэнкси стала настоящим спасением для парка миниатюр, который был на грани разорения из-за того, что простоял закрытым во время череды локдаунов в Великобритании.

