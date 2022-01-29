Каракас, 29 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Сборная Венесуэлы по футболу уверенно обыграла национальную команду Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Агустин Товар — Ла Каролина» в Баринасе (Венесуэла) и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

У победителей голами отличились бывший нападающий московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон, который оформил в матче хет-трик (25-я, 35-я и 67-я минута), а также форвард Дарвин Мачис (55-я).

Единственный забитый мяч боливийцев записал на свой счет нападающий Бруно Миранда (38-я).

Отметим, по итогам матча в активе сборной Венесуэлы стало 10 очков, команда занимает десятое, последнее место в турнирной таблице отборочного турниров. У Боливии 15 очков и восьмое место.