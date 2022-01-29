Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Планируемые США санкции против РФ затронут госбанки, операции с суверенным долгом, а также экспорт высоких технологий. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание отмечает, что список может измениться, т.к. санкции дорабатываются.

Газопровод «Северный поток — 2» при этом не попадет под ограничения, также у властей США нет планов отключения РФ от системы платежей SWIFT, пишет газета.

На данный момент Белый дом США передумал вводить санкции против лидера РФ Владимира Путина, т.к. это бы создало «технические трудности», передает CBS со ссылкой на источники.