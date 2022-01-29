Новотроицк, Оренбургская область, 29 января, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области грузовой автомобиль придавил 45-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Трагедия произошла вечером 28 января. 31-летний гражданин управлял автомобилем «Скания» с полуприцепом. И выезжая с автомойки, он забуксовал на подъёме, покатился назад и придавил мужчину, который как раз закрывал ворота.

Пострадавший отработал мойщиком первый день. До приезда медиков он скончался. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.