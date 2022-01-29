Барранкилья, Колумбия, , 08:06 — REGNUM Сборная Колумбии по футболу уступила национальной команде Перу в матче отборочного раунда чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Необыкновенный матч». Реж. Мстислав Пащенко, Борис Дёжкин. 1955. СССР

Игра прошла на поле стадиона «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье (Колумбия) и закончилась в пользу гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного забитого во встрече мяча стал полузащитник перуанцев Эдисон Флорес (85-я минута).

Отметим, по итогам матча в активе сборной Перу стало 20 очков и команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице отборочного турнира мирового первенства 2022 года, что позволяет ей напрямую выйти в финальную часть турнира. Команда Колумбии с 17 очками опустилась на шестое место.