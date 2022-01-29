Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Дипломатические контакты с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины обсуждались в ходе телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе минобороны США.

Кристина Ламбрехт Olaf Kosinsky

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Они выразили обеспокоенность по поводу «наращивания» войск, которое якобы осуществляет Россия возле своей границы. Участники беседы заявили о решительной поддержке Вашингтоном и Берлином суверенитета и территориальной целостности Украины

Кроме того, Остин и Ламбрехт подчеркнули важность сохранения единства внутри НАТО и продолжения усилий по сдерживанию на восточном фланге альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Ллойд Остин провел переговоры по телефону с министром обороны Франции Флоранс Парли, обсудив с ней ситуацию вокруг Украины.

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