Каракас, 29 января, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо 28 января заявил об интересе оппозиции к возобновлению переговоров с правительством Боливарианской Республики, прерванных осенью в Мексике. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter

Хуан Гуайдо, президент Колумбии Иван Дуке и бывший вице-президент США Майк Пенс

Хуан Гуайдо «Мы подтверждаем нашу позицию и позицию наших международных союзников относительно скорейшего возвращения к процессу в Мексике для достижения всеобъемлющего Соглашения. Постепенное снятие санкций является и остаётся условием соблюдения пунктов Соглашения. Мы готовы этого добиться… Невозобновление процесса вызовет усиление международного давления на диктатуру».

Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы начались в Мексике при посредничестве Норвегии в августе 2021 года. Первый раунд переговоров завершился в сентябре подписанием меморандума о взаимопонимании и готовности к дальнейшему диалогу. Позднее правительство отказалось от возобновления переговоров с оппозицией из-за действий США по задержанию обладающего статусом специального посланника гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба, якобы виновного в отмывании бюджетных средств Венесуэлы через структуры в США.

Приостановка переговоров не помешала оппозиционной коалиции «Блок демократического единства» участвовать в ноябрьских региональных выборах, на которых противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро смогли в четырёх из 23 штатов получить должности губернаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём обращении к нации 16 января выразил надежду на возобновление переговоров с оппозицией в Мексике.

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