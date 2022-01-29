Москва, 29 января, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Преступники в России чаще всего угоняют автомобили южнокорейских марок Hyundai и Kia. Об этом сообщает «Росгосстрах» со ссылкой на собственные данные о страховых событиях в 2021 году.

TheDigitalWay Угон автомобиля

В страховой компании сообщили, что в 2021 году число зарегистрированных угонов (у клиентов этой компании) уменьшилось на 40% в сравнении с 2020 годом. Отмечается, что такая тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких лет.

Самыми угоняемыми автомобилями в 2021 году стали кроссоверы южнокорейских и японских марок. Наибольшее число угонов по итогам года пришлось на владельцев автомобилей марки Hyundai.

Вторую строчку антирейтинга заняли авто другой южнокорейской марки — Kia. В пятёрку наиболее часто угоняемых автомобилей также вошли марки Toyota, Lexus и Mercedes-Benz.

Среди конкретных моделей авто, которые чаще всего угоняли преступники, в «Росгосстрахе» выделили Hyundai Tucson, Kia Sorento, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Lexus RX, Mitsubishi Outlander, Lexus LX и Hyundai Solaris. Рост числа угонов среди перечисленных моделей по итогам 2021 года был зафиксирован только для кроссоверов Lexus RX и Mitsubishi Outlander.