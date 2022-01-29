Лима, , 07:49 — REGNUM Власти Перу временно запретили руководителям испанской компании Repsol покидать страну на время расследования причин масштабного разлива нефтепродуктов у берегов страны. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Уточняется, что на 18 месяцев запретили покидать пределы Перу исполнительному директору перуанского отделения Repsol, а также троим другим директорам компании. В республике считают компанию ответственной за масштабное загрязнение окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Repsol попыталась возложить вину за разлив нефтепродуктов на капитана танкера Mare Dorium итальянца Джакомо Пизани. При этом перуанские власти считают ответственной саму компанию за произошедшее. Напомним, 15 января у побережья Перу произошел разлив почти 12 тыс. баррелей нефти.

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