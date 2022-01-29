Лима, 29 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В воды Тихого океана возле побережья Перу, к северу от столицы страны, города Лима, попало около 10 тыс. баррелей нефтепродуктов. Об этом 28 января сообщила испанская нефтегазовая компания Repsol в опубликованном отчёте.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефти и его ликвидатор

Согласно обновлённым данным, основанным на поступившей к специалистам компании технической информации, объём разлившейся нефти составляет 10 396 баррелей. Из них 35% нефтепродуктов уже собраны путём проведения работ по очистке воды и пляжей.

В свою очередь, министр охраны окружающей среды Перу Рубен Рамирес заявил о 11,9 тыс. баррелей нефти, попавших в акваторию Тихого океана. В ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook, Рамирес уточнил, что в результате разлива нефтепродуктов была затронута общая площадь водной и земной поверхности около 11 637 га.

Власти Перу требуют от компании Repsol компенсации за нанесённый в результате разлива нефти ущерб окружающей среде. Руководство компании утверждает, что разлив нефтепродуктов произошёл из-за аномально высоких волн, появившихся в результате извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на территории Королевства Тонга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Repsol пытается переложить ответственность за утечку нефти на нефтеперерабатывающем заводе на капитана нефтеналивного танкера Mare Dorium.