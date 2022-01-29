Москва, 29 января, 2022, 07:48 — ИА Регнум. РФ расширила список официальных лиц Европейского союза (ЕС), которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом 29 января сообщается на сайте МИД РФ.

ИА REGNUM МИД России

«Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира», — отмечается в сообщении. В список вошли и силовики, чиновники, политики ЕС.

«Всем попавшим под ограничения … вменяется «персональная ответственность за продвижение антироссийской политики и «насаждение» мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ», — подчеркивается в сообщении.

Соответствующая нота направлена в Представительство ЕС в России.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что ЕС сожалеет о решении РФ запретить въезд ряду представителей союза.