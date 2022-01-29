Гонконг, Китай, 29 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Штраф на сумму $45 млн был выписан азиатскому филиалу американского банка Citigroup комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC). Об этом 28 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на гонконгский финансовый регулятор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Такое наказание последовало за «серьезные нарушения нормативно-правового регулирования» в ходе проведении транзакций в период с 2008 по 2018 год. В SFC отметили, что речь идет об использовании искаженной информации некоторыми торговыми отделами Citigroup.

В комиссии подчеркнули, что в 2014 и 2018 годах указывали руководству банка на выявленные нарушения, однако организация не устранила их. Регулятор предупредил, что вскоре начнет дисциплинарное делопроизводство в отношении бывших руководителей местного отделения Citigroup.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года власти США оштрафовали Citibank на $400 млн за «недоработки», касающиеся «управления рисками и системами внутреннего контроля».