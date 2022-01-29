Челябинск, 29 января, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Рассмотрение уголовного дела первого замглавы минстроя Челябинской области Ивана Белавкина судом начнётся 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

Решение было принято в ходе предварительного слушания дела в Центральном райсуде города. Начало процесса запланировано на 15:0−0 по местному времени.

Также суд продлил заключение чиновника под стражу до 10 июля. Как сообщало ИА REGNUM, ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.