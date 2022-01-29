Плесецк, Архангельская область, 29 января, 2022, 07:31 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек, включая четырех детей, стали жертвами пожара в жилом доме в поселке Плесецк Архангельской области. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о возгорании в одной из квартир двухэтажного деревянного дома по адресу улица Строительная, дом 36, поступила в 03:20 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 января в поселке Стрелка, входящего в состав города Лесосибирск Красноярского края, произошел пожар в жилом доме, который унес жизни троих человек.