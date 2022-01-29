Киев, 29 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Вашингтон накачивает оружием Киев, провоцируя тем самым на «силовые авантюры» против Донбасса. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

U.S. Army Инструктор США на Украине

«Безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня ВСУ открыли огонь по … дому в пос. Ясное вблизи г. Докучаевска», — отмечается в сообщении посольства в Facebook.

Добавляется, что американские власти «изо дня в день рекламируют лихорадочную активность по поставке военной помощи Украине», и при этом заявляют, что РФ намерена напасть на Украину.

«Сумасбродные «страшилки» не сбылись», — одчеркивается в заявлении.

«Призываем Вашингтон заставить подопечных выполнять минские договоренности, а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения», — добавили в посольстве.

Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.

Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, РФ не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений.