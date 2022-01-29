Пекин, , 07:23 — REGNUM Правительства Китая и России могут подписать соглашение о создании совместной научной лунной станции в 2022 году, заявил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа на пресс-конференции. Об этом пишет газета China Daily.

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Заместитель главы китайского космического ведомства выступил на конференции, посвящённой публикации программы космической деятельности КНР. У Яньхуа отметил, что в последние годы Китай активно сотрудничает с другими странами в сфере космоса.

Среди примеров такого сотрудничества он выделил подписание соглашения БРИКС о группировке спутников дистанционного зондирования, а также запуски спутников в рамках совместных проектов с Францией и Италией.

У Яньхуа добавил, что в настоящее время активно идут межправительственные переговоры Китая и России о создании Международной научной лунной станции. Он подчеркнул, что соответствующее соглашение может быть подписано уже в текущем году.

Россия и Китая подписали меморандум о взаимопонимании по проекту научной международной лунной станции в марте 2021 года. 25 января 2022 года посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что межправительственное соглашение по этому проекту почти готово.

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