Вашингтон, 29 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Джо Байден — президент США — заявил, что США в ближайшее время намерены перебросить войска в восточноевропейские страны НАТО. Об этом 29 января передает Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

«Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много», — отметил он. При этом на вопрос, есть ли какая-то новая информация о ситуации на Украине, он ответил: «Нет, не за последнюю пару часов».

Ранее Джен Псаки — представитель Белого дома США — заявляла, что у Байдена нет «ни желания, ни времени» отправлять войска на Украину. По ее словам, решение привести 8,5 тыс. военных США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу приняли только для «поддержки восточного фланга НАТО».

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат заявления о возможном вторжении РФ на территорию Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.