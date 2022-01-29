Пекин, , 07:17 — REGNUM Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом среди прибывающих на Олимпиаду в Пекине со временем будет увеличиваться, 29 января заявил журналистам глава медицинской экспертной панели Игр Брайан Макклоски.

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

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Макклоски отметил, что в последние дни перед началом соревнований на мероприятие ежесуточно будет прибывать максимальное количество людей. Он сообщил, организаторы Игр создали три уровня защиты от завоза инфекции в Китай: тестирование перед выездом, в аэропорту, а также внутри сектора, где находятся олимпийские объекты.

Представитель оргкомитета подчеркнул, что был впечатлен тем, насколько четко организована система в аэропорту Пекина. По его мнению, созданный механизм рождает уверенность в безопасности Олимпиады для ее участников и населения КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января оргкомитет Игр в Пекине объявил, что среди лиц, прибывших на соревнования зарегистрировали за сутки 36 новых носителей коронавируса.

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