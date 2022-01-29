Сан-Сальвадор, , 07:12 — REGNUM На тихоокеанском побережье Сальвадора 28 января были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. Об этом сообщает министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов центральноамериканской республики.

Пейзажи Сальвадора Pinterest.com

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 25 километрах к югу от города Усулутан (73 тысячи жителей), являющегося столицей одноимённого департамента. Отмечается, что толчки различной силы ощущали жители всего тихоокеанского побережья Сальвадора.

О возможных пострадавших и разрушениях информация не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,6 у берегов архипелага Кермадек в Тихом океане.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощное землетрясение произошло у берегов архипелага Кермадек